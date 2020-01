L'Università si sposta in periferia: al San Paolo un master per assistenti sociali, le lezioni nella sede del Municipio III

L'Università 'si sposta' al quartiere San Paolo. A partire da oggi, infatti, lo stabile che ospita gli uffici del Municipio III, in via Vincenzo Ricchioni, diventa anche la sede della prima edizione dello short master universitario “Organizzazione e programmazione sociale”. Il corso universitario, riservato agli assistenti sociali, è organizzato nell’ambito della programmazione formativa del dipartimento Scienze Politiche.

“Nel trasferimento di servizi e funzioni, oltre che di cuori e cervelli - commenta il presidente del Municipio III, Nicola Schingaro - da queste parti stiamo provando a rovesciare il paradigma e a rilanciare un territorio per sua natura complesso, non facendo più affidamento sul vecchio slogan di “riportare le periferie al centro della città”, ma dentro una visione più ampia di riqualificazione dei quartieri periferici sostenendo invece la necessità di “portare il centro della città nella periferia”. L’idea di fare per la prima volta questo master al San Paolo è nata in concomitanza all’operazione di portare qui dei laboratori permanenti, all’interno dei corsi dei dipartimenti di Scienze Politiche dell’Università e DICATECh del Politecnico. Un’operazione che mi emoziona e mi rende orgoglioso”.

“Tenere le lezioni universitarie qui al San Paolo è un segnale importante - afferma l'assessore alle Politiche educative Paola Romano, presente all'inaugurazione - la cultura migliora la vita delle persone e rende i quartieri periferici luoghi che contano, dove non solo dormire, ma vivere e costruire il futuro”.