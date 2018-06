Migrante cammina sui binari a Palese, bloccata la ferrovia Bari-Foggia: disagi e ritardi per i treni

Circolazione interrotta per circa due ore, questa mattina, sulla linea ferroviaria Foggia-Bari di Trenitalia: un migrante, ospite del Cara, è stato individuato sui binari tra le stazioni di Bari Parco Nord e Santo Spirito. Lo stop è terminato alle 13.45. Registrati ritardi sino a 110 minuti per alcuni treni mentre per altri cinque è stato necessario un 'taglio' del percorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria.

