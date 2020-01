Si sente male e si accascia nel negozio: uomo muore a Santa Caterina

Si sarebbe sentito male improvvisamente, accasciandosi al suolo. Alcuni presenti lo hanno soccorso, lanciando l'allarme, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Un uomo di circa 60 anni è morto in serata nel negozio Leroy Merlin di Santa Caterina.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno potuto far altro che constatare il decesso. I clienti presenti nel grande magazzino sono stati allontanati. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti agenti delle Volanti e polizia locale. Il pm di turno, intervenuto sul posto, ha successivamente disposto l'affidamento della salma ai familiari.