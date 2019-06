Spaccio e furti, controlli tra centro e periferie: sequestrata droga a Japigia

Marijuana per 250 grammi, un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga, nascosti in un'area condominiale di una palazzina a Japigia e sequestrati dai carabinieri. E poi ancora tre denunce, 14 contravvenzioni e quattro circoli ricreativi passati al setaccio.

E' il bilancio dei controlli straordinari messi in atto negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Bari Centro, supportati dai militari del Nucleo Radiomobile.

Una denuncia è scattata per un 59enne barese, sorpreso ad urinare in un’aiuola nella centralissima piazza Moro: dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico. Un 36enne camerunense, è stato invece deferito poiché trovato sempre in piazza Moro, nonostante fosse stato emesso sul suo conto un provvedimento di divieto di accesso in quel luogo Infine, un 21enne romeno è stato denunciato in quanto, in seguito ad una perquisizione veicolare effettuata sulla propria autovettura, è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso.