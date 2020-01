Estorsione, usura, riciclaggio: il settore dei giochi nel mirino dei clan baresi, 36 arresti

Decine di arresti, che hanno colpito anche alcuni soggetti a clan storici della criminalità organizzata barese (Anemolo, Strisciuglio, Capriati), e beni sequestrati per 7,5 milioni di euro.

E' in corso a Bari un'operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma (S.C.I.C.O.), a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dal G.I.C.O. delle Fiamme Gialle nel settore dei giochi, con particolare riferimento all’installazione e alla gestione degli apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco del capoluogo pugliese. E’ altresì in corso di esecuzione il sequestro del profitto dell’attività criminale, quantificato in oltre 7,5 milioni di euro.

Maggiori dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la Procura della Repubblica di Bari