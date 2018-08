Voli annullati per la Grecia, vacanze di Ferragosto a rischio per centinaia di baresi

Turisti a rischio annullamento vacanza, a causa dei disservizi nei voli tra Bari e le località turistiche della Grecia: è il caso, riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, di Aviro-Air, della compagnia rumena protagonista di un annullamento del collegamento, sabato scorso, tra Corfù e la Puglia. L'unico aereo assegnato al vettore sarebbe ripartito per la Romania, senza passeggeri a bordo. Tanti turisti temono di vedere i propri viaggi cancellati, in mancanza dei collegamenti per le isole elleniche. Il tour operator 'Vapatours', il quale aveva noleggiato il vettore, conferma che sta lavorando con rapidità per cercare voli alternativi anche in altri aeroporti, per assicurare le vacanze ai malcapitati turisti.