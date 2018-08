In partenza per le vacanze, weekend da 'bollino nero' anche sulle strade del Barese

Primo weekend di agosto, secondo fine settimana di vero e proprio 'esodo' per le vacanze, e così scatta il bollino rosso e nero per il traffico. A dirlo è l'Anas, che come ogni anno ha predisposto il 'piano estivo' per la viabilità, segnalando anche le giornate in cui sono attese le maggiori criticità sulle strade.

Traffico intenso e stop ai mezzi pesanti

Un'intensificazione del traffico è prevista da questo pomeriggio. Domani, sabato 4 agosto, bollino nero nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio si prevede traffico intenso da bollino rosso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Anche domenica 5 agosto è contrassegnata dal bollino rosso, ma solamente al mattino. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare. Il divieto di transito dei mezzi pesanti sarà in vigore oggi dalle 14.00 alle 22.00, domani dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00. Tutte le informazioni sulla viabilità saranno disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e due account Twitter @stradeanas e @VAIstradeanas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2018.

La situazione attesa sulle nostre strade

Per quanto riguarda in particolare le strade del nostro territorio, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto Poggio Imperiale-Taranto in direzione sud, è previsto bollino nero nelle giornate del 4 e 11 agosto (mattina), bollino rosso il 5-12 agosto (mattina) e il 3,4,10,11 agosto (nel pomeriggio).

Occhio ai cantieri sulla statale 96

Da Anas anche le segnalazioni relative alla presenza di cantieri inamovibili sulle strade. Nel Barese la strada interessata è la statale 96, con restringimenti di carreggiata in diversi tratti.