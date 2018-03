In Puglia vaccinato il 95% dei bambini: "Cinquemila ancora senza copertura"

In Puglia il 93-95% dei 200mila bambini nella fascia d'età 0-6 anni ha fatto il vaccino esavalente, mentre il 90-92% ha fatto anche quello contro il morbillo: i dati sulle vaccinazioni obbligatorie a disposizione del Dipartimento Salute della Regione, sono aggiornati al 28 febbraio. Chi non è in grado di dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni entro sabato 10 marzo, secondo la normativa nazionale potrebbe non essere più ammesso a scuola.

Rischio non iscrizione per 5mila bimbi?

Sono circa 5mila i bambini pugliesi che potrebbero correre questo rischio. Secondo il direttore del Dipartimento Salute, Giancarlo Ruscitti, "il provveditore e il dirigente scolastico dovranno decidere, caso per caso, perché di questi cinquemila bambini c'è una quota che non può fare la vaccinazione: possono essere immunodepressi o fare terapie di un certo tipo in cui la vaccinazione è sconsigliata - evidenzia - quindi va fatta una analisi su quanti di questi cinquemila nessuno vaccinerebbe perché è un rischio per loro".