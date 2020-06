Vaccinazione di massa contro l'influenza stagionale per combattere il Covid: coinvolti 2.2 milioni di pugliesi

Vaccinare 2,2 milioni di pugliesi contro l'influenza per combattere al meglio, in autunno, un'eventuale seconda ondata di covid-19: è la strategia che starebbe mettendo a punto la Regione Puglia e che, se sarà implementata, porterà a una vaccinazione di massa contro l'influenza stagionale. L'obiettivo è quello di impedire che i pazienti possano scambiare i sintomi da contagio di covid-19 con quelli della 'normale' influenza, consentendo diagnosi più veloci.

In media, ogni anno, in Puglia vengono vaccinate circa 600-700mila persone. In questo caso l'obiettivo è vaccinare anziani, malati cronici ma anche chi è a contatto con il pubblico durante il lavoro. La campagna dovrebbe cominciare già a settembre.