Obbligo di vaccinazione per l'accesso a scuola: l'ordinanza firmata dal sindaco di Gravina

Niente accesso a scuola se non sei vaccinato. È, in sostanza, il contenuto dell'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Gravina, Alesio Valente, al termine del lavori della Giunta comunale. Obbligo che sarà valido per i bambini al di sotto di sei anni, i cui genitori dovranno presentare a scuola la certificazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge.

" La ritengo una misura doverosa - spiega il primo cittadino su Facebook - necessaria per tutelare la salute di tutti i bambini ed in particolare di quelli immunodepressi, che dal contatto con coetanei non vaccinati potrebbero riportare danni incalcolabili. Ho adottato il provvedimento raccogliendo gli auspici di moltissime famiglie, di tanti dirigenti scolastici e di diversi pediatri. Tra questi ultimi pure il dottor Mimmo Romita, che mi ha aiutato ad approfondire la questione anche da un punto di vista prettamente tecnico".