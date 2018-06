Valenzano, 45enne trovato morto in uno stabile: "Sul corpo nessun segno di violenza"

L'uomo, un cittadino nigeriano, è stato ritrovato privo di vita nell'alloggio annesso ad un deposito di materiale edile in cui viveva da qualche mese. I primi accertamenti hanno escluso un'eventuale morte violenta: sarebbe deceduto per cause naturali