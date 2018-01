In un garage nel centro cittadino dieci chili di droga e una pistola: 24enne arrestato a Valenzano

Una pistola pronta all'uso e dieci chili di droga tra hashish e marijuana, nascosti in un garage in pieno centro a Valenzano. A scoprire il 'deposito' i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Triggiano, che nella serata di giovedì hanno arrestato un 24enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine.

I movimenti sospetti e la perquisizione

Nel corso di servizi mirati a contrastare lo spaccio, i militari hanno notato il 24enne che entrava furtivamente nel garage, in pieno centro cittadino a Valenzano. E' così scattato l'intervento dei carabinieri. Nel box auto, che ad un primo sguardo appariva completamente vuoto, i militari hanno rinvenuto invece, ben nascosti, circa nove chili di hashish e 1,2 di marijuana, insieme ad una pistola semiautomatica di fabbricazione svizzera calibro 9X19, con il caricatore inserito e il colpo in canna, pronta per un immediato utilizzo, e completa di una confezione contenente quasi un centinaio di munizioni. Dopo l'arresto il 24enne è stato condotto in carcere.