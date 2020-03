Tende davanti all'ufficio postale per accogliere gli anziani in coda, a Valenzano l'iniziativa per il pagamento delle pensioni

Tende pneumatiche riscaldate per accogliere gli anziani che da domani si recheranno alle Poste per il ritiro delle pensioni, per rendere più confortevole l'attesa e allo stesso tempo impedire la formazione di assembramenti. E' l'iniziativa voluta dal Comune di Valenzano: in giornata, volontari della Protezione civile e del Gruppo Volontari 118 Valenzano sono stati impegnati nel montaggi delle tende davanti all'ufficio postale di largo Marconi.

"In questo modo - spiega con un post su Fb il sindaco Romanazzi - renderemo più confortevole l'attesa in fila, viste anche le previsioni del tempo. All'ingresso controlleremo la temperatura corporea di chi arriva e monitoreremo la situazione affinché si rispetti il metro di distanza fra le persone. Inoltre distribuiremo una mascherina alle anziane e agli anziani sprovvisti".