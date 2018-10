Valigia abbandonata in strada, scatta allarme bomba a Bari vecchia: nella borsa solo vestiti

A far scattare l'allarme è stata una segnalazione giunta in mattinata al 112: "C'è una valigia abbandonata per strada". Falso allarme bomba questa mattina a Bari vecchia. Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti dopo una telefonata che segnalava la presenza del bagaglio incustodito nella zona di piazza Chiurlia. Gli artificieri hanno fatto brillare la valigia, che tuttavia conteneva soltanto scarpe rotte, indumenti e intimo. La borsa infatti apparteneva ad un senzatetto, che pare si fosse allontanato momentaneamente per fare una doccia in un centro in quella zona.