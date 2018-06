Valigia sospetta in viale della Repubblica, interviene la polizia: artificieri al lavoro

Una valigia lasciata sul marciapiede in viale della Repubblica, a Carrassi, che ha attirato l'attenzione dei passanti, temendo di trattasse di un ordigno esplosivo. Partita la segnalazione al Comando di polizia, sul posto sono così intervenuti intorno alle 10 gli artificieri, mentre l'area è stata bloccata al passaggio durante le operazioni di bonifica. In questi minuti gli artificieri stanno facendo brillare il contenuto della valigia, che non sembrerebbe però contenere alcun ordigno pericoloso per passanti e residenti.