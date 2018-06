Oltre 115mila euro in valuta non dichiarata scoperte nei bagagli: sequestri e multe all'aeroporto e nel porto di Bari

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto nei bagagli di diversi passeggeri nel porto e nell'aeroporto del capoluogo valuta non dichiarata per oltre 115mila euro. Gli episodi complessivi, riguardanti tentativi di illecita esportazione del danaro, sono cinque e riguardano a vario titolo, 7 diverse persone di varia nazionalità, tra Italia, Albania, Svizzera e Corea del Sud.

Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata che consente di estinguere la violazione con il pagamento di una somma commisurata all’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.