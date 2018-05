Centomila euro in valuta non dichiarata scoperti nel porto di Bari: 'pizzicati' in cinque

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane e Monopoli di Bari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto due tentativi di illecito per valuta non dichiarata da parte di alcuni viaggiatori in arrivo nel porto cittadino. Nel primo caso a tre albanesi è stato contestato il tentativo di importare circa 58mila euro. In un altro, invece, a un cittadino italiano e a un altro albanese è stato

contestato il tentativo di esportazione di 41mila sterline inglesi. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà dell’oblazione con pagamento immediato secondo la normativa vigente.