Denaro non dichiarato in valigia, beccati cinque viaggiatori

In partenza verso i rispettivi Paesi di origine, trasportando in valigia valuta non dichiarata. Ad essere scoperti da funzionari dell'Ufficio Dogane e finanzieri, cinque cittadini stranieri: un cittadino di nazionalità indiana, tre cittadini cinesi e un cittadino albanese.

La valuta individuata è stata pari a 70mila euro. I trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'oblazione immediata che consente di estinguere la violazione, mediante il pagamento di una somma commisurata all'importo eccedente il limite consentito di 10mila euro.