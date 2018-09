Valuta non dichiarata per quasi 56mila euro: fermate 11 persone al porto

Quasi 50mila euro di valuta non dichiarata scoperta al porto di Bari. Durante i controlli, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari,

in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno fermato 11 cittadini italiani e stranieri (provenienti, tra le altre, da Cina, Arabia Saudita e Russia), che tentavano di importare ed esportare in totale 54.602 euro non dichiarati.

I trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'oblazione, pagando una multa proporzionata alla quantità di denaro scoperto per estinguere il reato.