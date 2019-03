Soldi non dichiarati al porto e in aeroporto: scattano i controlli, scoperti180mila euro

Circa 180mila euro non dichiarate sono state scoperte nel corso di diversi controlli nel porto e nell'aeroporto di Bari effettuati da funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bari in collaborazione con la Guardia di Finanza. Nello scalo barese, i tentativi di illecita importazione hanno riguardato cittadini di nazionalità, albanese, montenegrina e macedone in arrivo dall’Albania e dalla Macedonia.

Per quanto riguarda i tentativi di illecita esportazione, scoperti nell'aeroporto di Palese, hanno coinvolto cittadini di nazionalità georgiana, cinese e indiana in partenza verso i paesi di origine e cittadini di origine italiana in partenza per la Germania e Tailandia. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata secondo la normativa vigente.