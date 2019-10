Vandali in azione nel giardino di Japigia: cestini sradicati e i 'resti' di falò notturni

Per terra rimane ancora il buco dove un tempo era posizionato il palo del cestino. A pochi passi di distanza, invece, la cenere mostra i segni di un falò notturno. Le foto di una residente di Japigia mostrano gli effetti del passaggio dei vandali, la mattina dopo, nel giardino San Francesco, che si affaccia sull'omonima piazza del quartiere.

Ignoti nella notte si sono introdotti nel giardino e hanno completamente divelto il cestino (insieme al palo) e lo hanno buttato a terra, mentre è impossibile capire cosa sia stato dato alle fiamme poco più avanti. Traparentesi a pochi passi da una giostrina, quindi con il rischio che il 'falò notturno' potesse portare a danni ben più elevati. "È il quartiere - spiega Gigia Ceresetti - dove l'incivilta' di tutti (istituzioni comprese) regna sovrana e straffottente". E postando la foto delle cassette di frutta e verdura abbandonate sul marciapiede nella vicina via Pitagora - sede del mercato - rincara la dose: "Giustamente i vigili multano per una cicca per terra ma fanno da struzzi con i commercianti. Queste aree sono manutenute dal Comune, servono più controlli".

