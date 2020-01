Danneggiano carrozza su un treno regionale, vandali beccati dalla Polfer: nove ragazzini denunciati

Giovanissimi vandali in azione su un treno regionale. In nove sono stati beccati dalla Polizia ferroviaria, sezione di Foggia, dopo aver danneggiato una carrozza. Si tratta di otto quattordicenni e un maggiorenne, tutti originari della provincia di Bari: per loro è scattata la denuncia.

L'intervento rappresenta solo uno dei tanti compiuti dalla Polfer durante il periodo natalizio, in occasione del quale sono stati rafforzati i controlli e predisposti mirati servizi di prevenzione e repressione di fenomeni illegali nelle zone sensibili delle stazioni ferroviarie, a bordo dei treni delle tratte regionali e della lunga percorrenza diurna e notturna, e lungo le linee ferroviarie, che hanno visto anche l’ausilio di unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della Polizia di Stato.