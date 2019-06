Scritte spray su muri e panchine e recinzioni divelte: tornano i vandali nel lascito Garofalo

Non c'è pace per il lascito Garofalo. L'area verde di Palese, più volte in passato danneggiata da atti vandalici, è finita nuovamente nelle grinfie di teppisti e incivili. A segnalare gli ultimi episodi sono, attraverso Fb, i volontari di Retake.

Oltre a muri e panchine imbrattati con scritte e disegni volgari, fatti con le bombolette spray, risulta anche divelta la recinzione che delimita la pista di bocce.

Già in passato, in diverse occasioni, i volontari di Retake sono intervenuti per rimettere a nuovo e riparare quanto danneggiato dai vandali. E anche questa volta annunciano una nuova azione, dando appuntamento a tutti per il prossimo sabato pomeriggio.

Gallery