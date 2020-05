Giochi distrutti, panchine divelte e cestini sul pavimento: vandali devastano il parco a Santa Rita

Corde delle giostrine lasciate a penzolare, spazzatura sui giochi a molla, panchine e cestini divelti. I vandali sono entrati in azione nella serata di ieri nel giardino di piazza Enrico Matteotti, nel quartiere Santa Rita di Bari. E quello che hanno lasciato è un'area giochi (e non solo) devastata, come mostrano le foto inviate alla redazione da un lettore di BariToday. I residenti ora chiedono un intervento per il ripristino del parco urbano, "dove andrebbe anche tagliata l'erba alta - suggerisce Carlo - speriamo che le autorità preposte facciano qualcosa".

