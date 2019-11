Pericolo in piazza San Francesco D'Assisi: la giostrina per bambini distrutta "da vandali senza scrupoli"

Le assi di legno di una delle giostrine fatte a pezzi, con conseguente pericolo per i bambini del quartiere. Siamo in piazza San Francesco D'Assisi, al quartiere Japigia. La segnalazione è di un lettore di BariToday: "Rotta da vandali senza scrupoli - commenta l'uomo, che poi lancia l'allarme sulla pericolosità della giostra - non pensano che lì giocano i bambini e che potrebbero farsi male".