'Sponge Bob tvb' e 'Ci si brut by Alex', Goccia del Latte deturpata con scritte spray: vandali immortalati dalle telecamere

Vandali in azione, ancora una volta, sulla palazzina Goccia del Latte di piazza Umberto. Lo storico edificio, sede della Fidas, è stato nuovamente preso di mira, questa volta da alcuni ragazzini che hanno pasticciato la facciata con alcune scritte spray.

Il gesto è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza dell'associazione dei donatori di sangue che ha postato alcuni fermoimmagine sulla pagina Facebook Fidas - Fpds Bari. Le due scritte, dal contenuto decisamente pieno di senso come 'Ci si brut By Alex' e 'Sponge Bob tvb', sono state prontamente cancellate dall'associazione che ha provveduto a riparare il danno. Resta però il problema di un edificio storico in una piazza che necessita da tempo di una vera e propria riqualificazione, attesa ormai da anni. Basterà, però, ad allontanare i vandali?