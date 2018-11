Graffiti, panchine e cartelli divelti: vandali in azione nella Villa comunale di Noicattaro

Panchine distrutte, basi dei segnali abbandonati per terra, graffiti sul pavimento, muri e sedute in cemento. E un messaggio chiaro all'amministrazione: "La vill je la nostr'" (la villa è nostra).

Tornano i vandali nella piazza Vittorio Emanuele di Noicattaro, in provincia di Bari. Le immagini della devastazione sono state postate dal sindaco, Raimondo innamorato, su Facebook, che in un post ricorda anche come non sia la prima volta che l'area è presa di mira dai distruttori.

L'ultimo episodio, nella notte di Halloween, quando persino una parte delle sedute è stata portata via dai responsabili. A cui il primo cittadino dichiara guerra: