Lanci di uova e sassi, 'vandali di Halloween' in azione: episodi in diversi quartieri

Uova e farina, ma in alcuni casi anche sassi, lanciati contro i passanti così come contro bus e automobili. Come in molti temevano, non sono mancati, nella sera di Halloween, gli episodi di vandalismo.

Tante le segnalazioni sui social, da diverse zone della città. "Prendono a sassate tutti e stanno distruggendo tutto, io e mio marito siamo stati presi a sassate, uova e parolacce con i genitori che ridevano - scrive una donna su un gruppo Fb che riunisce i residenti dei quartieri San Girolamo -Fesca - Volevo aggiungere che sono stati rotti vetri alle macchine". Ma segnalazioni simili arrivano anche da altri residenti: "Devastazione in quartiere", scrive un altro cittadino, mentre altri ancora sottolineano l'intervento di polizia municipale e forze dell'ordine.

Ma atti di vandalismo vengono segnalati anche in altre zone della città, come il San Paolo (con lancio di sassi e farina contro alcuni bus), e il quartiere Libertà: sulla bacheca del sindaco, ad esempio, una cittadina riferisce di essere rimasta di un lancio di uova scagliate contro le auto in corsa, all'altezza del cavalcavia di via Brigata. In alcuni casi, le uova sarebbero state lanciate anche contro i passati, sebbene il fenomeno - stando ad alcuni residenti - sia apparso più limitato rispetto agli scorsi anni. Alcuni episodi si sarebbero verificati anche a Madonnella, nella zona di corso Sonnino.



(Foto: un'auto 'vittima' di un lancio di sassi a San Girolamo)