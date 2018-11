Vandali ancora in azione al Lascito Garofalo: il canestro non dura neanche 24 ore

Non passano neanche 24 ore, che già i vandali entrano in azione nel Lascito Garofalo. Ieri era arrivata la notizia del ripristino dei canestri del campo da basket e dell'illuminazione nel giardino di Palese, che purtroppo - almeno nel primo caso - hanno avuto vita breve. Qualcuno nella notte si è infatti introdotto nell'area verde e ha rimosso il canestro, lasciandolo a terra.

Quasi un messaggio provocatorio, che ha creato l'indignazione di tanti, ancora di più nella giornata in cui i volontari di Retake hanno organizzato un flash mob di pulizia alle 11, risposta a un precedente atto vandalico, per il quale fu distrutto un muretto e sparsi i calcinacci in tutta l'area alle spalle del playground.