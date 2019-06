Vandali sul lungomare di San Girolamo: danneggiata la torretta di salvataggio

Vandali in azione sul nuovo lungomare di San Girolamo: ignoti hanno preso di mira la torretta di salvataggio di una delle spiagge del waterfront. Il gesto è stato documentato da alcuni cittadini che hanno postato le foto sul gruppo Facebook 'La Voce di Marconi-Fesca-San Girolamo'. Dalle immagini si possono notare diversi assi di legno gettati tra gli scogli: "Non sono nemmeno 2 settimane di servizio di salvataggio che subiamo atti vandalici" spiegano alcuni residenti, invocando provvedimenti per evitare che episodi del genere si ripetano.

(Foto La Voce di Marconi-Fesca-San Girolamo Fb)