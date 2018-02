VIDEO | Raid vandalico nel parco del San Paolo: distrutti i bagni

Si sono introdotti nei bagni di notte, forzando le grate a protezione delle finestre. Hanno devastato di sanitari, riducendoli i pezzi. Ma il raid vandalico non ha risparmiato neppure il muretto a secco del parco, da cui sono state portate via alcune pietre. L'ennesima incursione nel 'parco della legalità', in via De Ribeira, al quartiere San Paolo, è denunciata con un video postato sulla pagina Fb del blog 'La voce del San Paolo'.

A scoprire i danni fatti dei vandali è stato il custode, che con amarezza commenta: "Non c'è un giorno senza un danno". Da tempo, infatti, i residenti chiedono per il parco più sicurezza, denunciando l'assenza di illuminazione e di telecamere, che favoriscono l'azione dei teppisti.

