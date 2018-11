Vandali in azione nella pineta San Francesco: a fuoco arredi e gazebo

Le fiamme hanno parzialmente distrutto gli arredi dell'area pic-nic - un tavolo in legno con relative panche - e il gazebo sovrastante, rendendoli di fatto inutilizzabili. Amara sorpresa, questa mattina, per i frequentatori della pineta San Francesco.

A segnalare l'atto vandalico, avvenuto presumibilmente tra le 23 e la mezzanotte, è Peppino Milella, presidente dell'associazione IX Maggio, che torna a chiedere "più attenzione per l'unico polmone verde" del quartiere, e uno dei più importanti della città. In passato - ricorda inoltre l'associazione - la pineta era dotata di un servizio di guardiania che ora non c'è più: una presenza che almeno potrebbe rappresentare un deterrente per i teppisti.