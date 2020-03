I vandali non si fermano: bidoni incendiati e auto danneggiate, Sos da San Girolamo

Gli atti vandalici a San Girolamo non si fermano. Dopo i casi denunciati a gennaio e la petizione rivolta a sindaco e prefetto avviata dai residenti, le segnalazioni continuano però a moltiplicarsi. Anche nel fine settimana appena trascorso, come testimoniano i post sul gruppo Fb di quartiere 'Vivere a San Girolamo e Fesca', gli episodi di teppismo non sono mancati.

Come il caso di due contenitori - uno per i rifiuti, l'altro per la raccolta degli indumenti usati - dati alle fiamme su strada San Girolamo. A segnalare l'accaduto, il consigliere comunale Michelangelo Cavone: "Doppio episodio vandalico su strada San Girolamo - segnala Cavone - Ho appena inviato le foto alla polizia municipale e ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere presenti sulla zona. Se qualcuno li coglie sul fatto non esiti a denunciare o a inviare foto al sottoscritto o al Sindaco. Dobbiamo fermarli".

Altra segnalazione di una residente, con tanto di foto, da via De Fano: un'auto con finestrino rotto, sedili danneggiati, completamente cosparsa all'interno di una polvere bianca: "Tante auto prese di mira con estintore - scrive la donna - ma la mia ha avuto la peggio... Guardate un po'. Voglio solo dire quando finirà tutto questo - aggiunge - Abbiamo chiamato i vigili adesso vedremo cosa succederà...", mentre qualcun altro aggiunge che le 'incursioni' dei vandali si sono fatte frequenti anche nelle cantinole dei condomini.