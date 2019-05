Attrezzature rovesciate, bagni sporcati con feci e urina e fogli bruciati: raid vandalico nel plesso elementare Chiaia

Il plesso di scuola elementare 'Chiaia' del quartiere San Paolo di nuovo nel mirino dei vandali. L'amara sorpresa all'apertura della struttura in viale Puglia: il personale scolastico ha trovato i bagni imbrattati di urine e feci. In una delle classi di quarta, inoltre, i 'visitatori' - che probabilmente hanno agito nel week-end - hanno anche sparso sul pavimento attrezzature scolastiche e rovesciato arredi, tentando anche di appiccare un incendio dando fuoco a fogli di carta.

Una situazione che ha portato le madri della classe coinvolta a riportare i figli a casa, minacciando di non fargli seguire le lezioni neanche nella giornata di domani. Non si tratta infatti della prima volta che vandali creano scompiglio nel plesso scolastico afferente all'istituto comprensivo 'Falcone - Borsellino': era già avvenuto nel 2016 e nel 2017, quando ignoti avevano preso di mira soprattutto il distributore automatico di snack e bevande, rovesciando anche in quel caso le attrezzature scolastiche sul pavimento. "Abbiamo già denunciato tutto alle Forze dell'ordine - spiega un collaboratore scolastico - Purtroppo non possiamo fare altro che questo, sperando di avere risposte dagli organi competenti". Nella scuola era stato infatti già installato un allarme antintrusione, che però non è riuscito a fermare gli ingressi indesiderati nella scuola elementare.