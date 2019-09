Vandali in azione nel giardino comunale di Castellana: transenne lanciate sugli alberi

Transenne che penzolano dagli alberi, paletti usati per il posteggio delle bici incastrate nel cancello di ingresso. A guardarlo così, sembrerebbe quasi una provocazione artistica, ma in realtà è l'ultimo attacco dei vandali nel giardino comunale di Castellana Grotte, nel Barese. Un'azione avvenuta nella notte e che ha lasciato letteralmente a soqquadro l'area frequentata da bambini e famiglie quotidianamente. Soprattutto le transenne sono finite nei luoghi più impensati: dai rami più alti degli alberi, fino ai lampioni che illuminano l'area.

Dura la risposta del sindaco Francesco De Ruvo: "Simili gesti indicano assoluta ignoranza e mancanza di senso civico - spiega - oltre che sentimenti di rancore e invidia per una comunità che in questo luogo, cosi caro ai castellanesi, si riunisce per trascorrere dei momenti di serenità".