Vandali dell'arte in azione a Mola: scompare la mano realizzata sugli scogli da Aurelia Leone

È durata meno di una settimana l'opera d'arte realizzata sugli scogli di Mola. Nella nottata ignoti hanno vandalizzato la creazione dell'artista Aurelia Leone, realizzata durante l'evento 'Fiori di Pietra': una mano aperta formata da una serie di farfalle che salutava la distesa marina lì vicina. Ora bisogna purtroppo parlarne al passato, perché, come anche denunciato dal sindaco del comune barese, Giuseppe Colonna, la mano è sparita, lasciando solo la scia di farfalle sullo scoglio. Tra le iniziative programmate nell'ambito del 'Simposio di scultura', era prevista la realizzazione, sui frangiflutti del lungomare, di sculture realizzate da Nicola Pinto, Francesco Bianco, Nicola Illuzzi, Aurelia Leone, Noemi Isabella Acquatico e Giuseppe Pansa. Quella della Leone sembra però l'unica finita nel mirino dei vandali.

"Un gesto insensato ed ignobile frutto della maleducazione ed ottusità di soggetti - ricorda il primo cittadino - che incidono sull’intera collettività con i loro stupidi e gratuiti comportamenti. Non cediamo davanti alla stupidità dei pochi che credono con questi gesti di ergersi a protagonisti". Il post ha ricevuto diversi attestati di solidarietà nei confronti dell'artista e di condanna del gesto dei vandali. Non si sbilancia al momento l'autrice della scultura: "Ho appena appreso della notizia - aggiunge - sento vicina a me tutta Mola...voglio ragionarci su...vi abbraccio" la replica alla solidarietà ricevuta dagli internauti.

