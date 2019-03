Rimozione di una gru in via Crisanzio: l'Amtab cambia il percorso della linea 7

L'Amtab ha ufficializzato, per lunedì 18 marzo, la variazione di percorso per la linea 7 a causa di alcuni lavori in via Crisanzio: nel tratto compreso tra via Sagarriga Visconti e via Alessandro Manzoni, infatti, sarà rimossa una gru di un cantiere lungo la strada.

La variazione sarà attiva dalle 7 alle 17. Comunicato anche il percorso alternativo: in direzione viale Jacobini (Z.I.) i bus in partenza da piazza Aldo Moro percorreranno via Raffaele de Cesare, via Andrea da Bari, via Niccolò Piccinni, piazza Giuseppe Garibaldi, via Francesco Crispi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.