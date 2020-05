Maglie del Bari calcio in vendita per beneficenza, successo per 'Tutti in gioco': Umbro mette a disposizione altre 1000 t-shirt

Altre 1000 t-shirt bianche, rosse e blu dell’FC Bari 1908 della stagione 2016-17 in vendita per beneficenza. Prosegue, dopo il grande successo riscontrato, l'iniziativa “Tutti in Gioco”, promossa da Umbro Italia in collaborazione con l’assessorato al Welfare. In una sola settimana, infatti, sono state vendute complessivamente 1.000 magliette per un incasso di 12.000 euro, metà dei quali è stata donata al Comune di Bari in buoni libro che saranno impiegati per acquistare volumi da destinare a quanti in questo momento si trovano in condizioni di difficoltà, in particolare minori e anziani soli.

Pertanto sarà ancora possibile comprare, sempre al prezzo di 12 euro, le t-shirt personalizzate con lo slogan “Tutti in Gioco” e il simbolo di #BariSolidale sul retro, presso alcune delle librerie aderenti a Bari Social Book, la rete promossa dall’assessorato al Welfare in collaborazione con oltre 80 realtà, pubbliche e private al fine di costruire una comunità solidale tramite la promozione della lettura come elemento di crescita personale e riscatto sociale. In questa seconda fase del progetto saranno distribuite le taglie più piccole, adatte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Attualmente sono 200 le t-shirt consegnate ai punti vendita, mentre le altre 800 saranno distribuite nei prossimi giorni, che si potranno acquistare nelle seguenti strutture:

· Svoltastorie libreria per ragazzi: via Alessandro Volta 37/39

080 3324276

info@svoltastorie.it

· Prinz Zaum: via Cardassi 93

080 8695783

libreria.zaum@gmail.com

· Moby Dick Libri&Giochi: via De Rossi 86

080 9644609

mobydickbari@gmail.com

· Libreria Laterza Bari: via Dante 49/53

080 5211714

mlaterza@laterza.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono molto felice per questo risultato - dichiara l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - e per questo desidero ringraziare Umbro Italia, che con grande generosità ha voluto contribuire a sostenere il programma straordinario promosso dall’amministrazione comunale per affrontare l’emergenza sanitaria. In pochi giorni è stato raggiunto un grande obiettivo, che ci permetterà di investire i fondi raccolti nell’acquisto di libri e, quindi, nella promozione della lettura, rispondendo a un’esigenza manifestata da tanti cittadini che difficilmente accedono a spazi culturali o possono acquistare libri. Quotidianamente riceviamo tantissime richieste di libri, il che dimostra che si tratta di una esigenza diffusa". "Vogliamo sensibilizzare le famiglie baresi ad acquistare e a fare indossare queste maglie ai loro figli - commenta la responsabile marketing Umbro Italia Michela Tedone -. Ci piacerebbe che siano proprio i bambini, i nostri ragazzi a farsi portavoce del messaggio fiducioso di ripartenza ‘Tutti in Gioco’".