Scambi di materiale pedopornografico e 'sex chat', sgominata rete di pedofili: immagini e video venduti online da adolescenti

L'inchiesta, coordinata dalle Procure per il Tribunale e per i Minorenni di Bari, ha portato a perquisizioni e sequestri in 12 regioni: i materiali prodotti anche da adolescenti venivano venduti online secondo un 'listino prezzi'