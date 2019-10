Vasi, pumi e lanterne pugliesi venduti abusivamente nella rotatoria di Santa Caterina: venditore multato per 1000 euro

Gli agenti del Nucleo Annona Amministrativa della Polizia Locale hanno multato un venditore abusivo che aveva occupato parte della rotatoria di Santa Caterina con un'improvvisata bancarella in cui vendeva vasi in terracotta, pumi e lanterne in stile pugliese. L'uomo, avendo violato regole di sicurezza stradale e norme del codice del commercio della Regione Puglia, è stato sanzionato con 1000 euro di multa e il sequestro amministrativo di verce e attrezzature.

Complessivamente sono stati requisiti 602 pezzi pronti per essere confiscati. "Al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada - spiega il comandante Michele Palumbo -, stiamo monitorando tutti quei siti ove ci sono forme irregolari di vendita al dettaglio che costituiscono pregiudizio per la sicurezza stradale e che spesso, causa mancata visibilità, sono concause del verificarsi di incidenti.