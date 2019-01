Raffiche di vento sferzano la città: grosso albero distrugge auto sul lungomare

Il forte vento che si sta abbattendo sulla città dalle prime ore della mattinata ha provocato la caduta di un grosso albero sul lungomare De Tullio, nelle vicinanze del porto e della città vecchia. Un auto parecheggiata in sosta ha subito notevoli danni. Sul poosto, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti i vigii del fuoco che stanno rimuovendo il grosso tronco capace di danneggiare il tetto della vettura. Il traffico ha subito qualche rallentamento. Non si segnalano in città, al momento, ulteriori alberi abbattuti dalle raffiche.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di centrodestra Giuseppe Carrieri: "Le continue cadute in cittá di alberi d'alto fusto - scrive - evidenziano una problematica che da tempo denunciamo: la scarsa e inefficace manutenzione del verde urbano. Deve essere una priorità per l'Amministrazione comunale, perché il verde pubblico é elemento essenziale dei centri urbani. Per me lo é da tempo, e in questi anni ho tentato in ogni modo di sensibilizzare sindaco e Giunta al tema".