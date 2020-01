Bari ancora sferzata dal forte vento, allerta arancione fino a stasera: vigili del fuoco in azione per pali e cornicioni pericolanti

Durerà fino a questa sera l'allerta arancione per il forte vento sulla Puglia. Le raffiche che continuano a sferzare Bari stanno provocando alcuni danni, anche se per ora non si segnalano situazioni di particolare criticità.

Finora, nella mattinata, sono stati all'incirca una decina gli interventi dei vigili del fuoco in città, in particolare per cornicioni e pali della pubblica illuminazione pericolanti.

A Madonnella, in via Spalato, un tratto della strada in prossimità del lungomare è stato chiuso dalla Polizia locale per consentire ai vigili del fuoco la messa in sicurezza di una lampada della pubblica illuminazione a rischio caduta.