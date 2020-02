I venti di burrasca tornano a sferzare la Puglia: scatta l'allerta gialla nel Barese

Vento forte in arrivo su tutta la Puglia: a confermarlo è la Protezione civile che in una nota ha diramato l'allerta gialla a partire dal primo pomeriggio di mercoledì 26 febbraio e per le successive 16-20 ore.

Già dalla mattinata, come si legge dalla nota, sono previsti "venti da forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, in graduale rotazione da nord-ovest ed estensione alla Puglia con raffiche più intense sui settori costieri. Il picco dei venti di burrasca, anche su Bari e provincia, è previsto dalle 14 di domani e per le successive 16-20 ore, con venti, forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte su tutta la Puglia e mareggiate lungo le coste esposte.