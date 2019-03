Raffiche di vento in città, disagi e danni: albero in corso Alcide de Gasperi cade su auto

Le forti raffiche di vento che da questa notte sferzano la città, con conseguenze anche sul traffico portuale e marittimo, stanno provocando danni in varie zone del capoluogo: in corso Alcide de Gasperi, un grosso pino è caduto, finendo su un'auto in sosta, all'altezza di strada Carducci, non lontano dallo svincolo della Tangenziale in direzione Foggia. La vettura è stata danneggiata ma fortunatamente non vi sono state conseguenze sui pedoni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha provveduto a effettuare i rilievi, apponendo anche il nastro bianco e rosso per impedire la circolazione. Traffico in tilt, su una delle strade di scorrimento più importanti della città: disagi anche per i bus che utilizzano corso Alcide De Gasperi per il collegamento verso Carbonara e Ceglie.