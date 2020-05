Forte vento di scirocco a Bari: decine di chiamate ai Vigili del Fuoco per rami e cartelloni caduti

Decine di interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco, da questa mattina, nella città di Bari a causa del forte vento di scirocco che soffia senza sosta da diverse ore. L'episodio più grave si è verificato in via Crispi, dove una donna è morta dopo essere stata colpita da un pezzo di lamiera volato da una tettoia.

Gli interventi hanno riguardato vari quartieri della città, dal San Paolo, dove è caduto un palo della luce, al Murattiano. Cartelloni, pannelli e alberi sono finiti per strada non creando, fortunatamente, ulteriori situazioni di pericolo immediato per gli automobilisti e i pedoni.