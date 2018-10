Cartellone pericolante in via Tommaso Fiore: vigili del fuoco sul posto

Venti di burrasca e temporali: sono queste le condizioni meteo previste per le prossime ore in Puglia dalla Protezione civile, che ha diramato per questo un''allerta arancione' su tutta la regione.

Per il momento, in città non si registrano particolari problemi legati al vento: un paio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, rispettivamente per un cartellone e per un albero pericolanti.

La segnalazione relativa al cartello pubblicitario pericolante è arrivata nelle prime ore del mattino da via Tommaso Fiore. Nelle ore notturne, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ceglie del Campo, in via Monsignor Romita, per un grosso albero a rischio crollo.