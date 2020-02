Ringhiera si stacca dal balcone e crolla in strada: grande paura a Madonnella

La ringhiera si stacca dal balcone e crolla sul marciapiede sottostante. E' accaduto questa mattina tra via Dalmazia e via Rosselli, nel quartiere Madonnella di Bari. Una tragedia sfiorata: solo per un caso, infatti, in quel momento nella zona, generalmente molto frequentata, non passava nessuno.

Sono stati allertati i vigili del fuoco, che hanno inviato una squadra sul posto anche per verificare le condizioni delle altre ringhiere, di cui almeno un'altra sarebbe stata segnalata come pericolante.

Il forte vento che da ieri sera sta sferzando la città sta già provocando danni e disagi: in particolare, i vigili del fuoco nelle prime ore della mattinata sono già intervenuti per segnalazioni di alberi e antenne pericolanti, in alcuni quartieri della città, come Japigia, ma anche in provincia.