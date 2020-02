Il vento picchia forte e fa paura: cadono alberi al Polivalente, ringhiera-vetrata piomba su auto dal quinto piano

Vento forte e raffiche violente hanno sferzato la città di Bari dalle prime ore del mattino: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in diversi quartieri, a cominciare da Madonnella, dove una ringhiera è crollata, rovinando sul marciapiede. Diversi cassonetti sono stati ribaltati dalla furia del vento. Divleto un pannello del porticato che ospita, nel molo San Nicola, i venditori di pesce: la Polizia Locale ha interdetto, al momento, la circolazione pedonale sul marciapiede interessato dai danni.

Vento forte: chiusi i cimiteri di Bari, il parco 2 Giugno e la pineta di san Francesco

A Japigia, nel complesso scolastico del Polivalente, sono caduti due alberi nell'area adiacente all'Istituto Elena di Savoia. Non lontano da lì, in via Appulo, è caduta una palina di una fermata bus Amtab. In entrambi i casi non si registrano feriti. Abbattuto un cartellone pubblicitario in via Gentile.

Particolarmente colpite alcune cancellate di palazzi residenziali: le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Peucetia e in via Bruno Buozzi, nel quartiere Stanic. Numerose anche le segnalazioni di antenne pericolanti, come in via Dei Mille a San Pasquale.

Qualche intervento anche in provincia, in particolare sulla Murgia con un allagamento ad Altamura e cadute di alberi a Santeramo.

Gallery