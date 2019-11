Venti di burrasca su tutta la provincia: scatta l'allerta meteo per 24 ore

Giornata caratterizzata da venti forti quella di domani, 15 novembre, su tutta la provincia barese, con la Protezione civile che ha diramato l'allerta gialla per rischio vento. In particolare sono previsti "venti forti dai quadrati meridionali, con rinforzo di burrasca, specie sui settori costieri, su tutta la Puglia" a partire dalle 00.00 di venerdì e per le successive 24 ore.

Durerà per lo stesso periodo anche l'allerta gialla per rischio vento.