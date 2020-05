Tragedia a Bari, pezzi di lamiera si staccano e precipitano in strada per il forte vento: morta una donna

Una donna è morta, questa mattina, in via Crispi, nel quartiere Libertà di Bari, dopo essere stata colpita da pezzi di lamiera caduti da un edificio, probabilmente a causa del forte vento. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dagli operatori del 118. Secondo le prime informazioni, una struttura che ricopriva il tetto di una casa non abitata si è staccata, colpendo la donna.

Sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area. La strada dove si è verificato l'episodio è stata momentaneamente chiusa dalla Polizia Locale nel tratto compreso tra via Mario Pagano e via Brigata Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

*Ultimo aggiornamento ore 12.38